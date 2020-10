Liga: Il Granada aggancia il Real Madrid in vetta alla classifica

Ore 14:00

Valladolid-Alavés 0-2 Pina (A) 55′, Sainz (A) 85′

Ore 16:00

Cadice-Villarreal 0-0

Ore 18:30

Getafe-Granada 0-1 Montoro (G) 45’+2′

Valladolid-Alavés. La prima emozione arriva al 18′ quando il direttore di gara assegna un calcio di rigore agli ospiti espellendo Nacho, dal dischetto però Lucas Perez spreca tutto centrando la traversa. Al 35′ l’Alavés si porta in vantaggio col bellissimo tiro al volo a fil di palo di Lucas Perez ma la rete viene annullata per offside chiudendo così i primi 45 minuti. Nella seconda frazione l’Alavés sblocca il punteggio col destro vincente di Pina che insacca sotto l’incrocio sfruttando l’assist di Jota, col passare dei minuti il Valladolid fatica a reagire così nel finale Sainz raddoppia le marcature con una rasoiata a fil di palo per il definitivo 0-2.

Cadice-Villarreal. Prima emozione al 7′ con la rete di Negredo che da due passi insacca, ma l’arbitro annulla per offside con l’ausilio del VAR. I ritmi non sono altissimi ed entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose, al 29′ Moi Gomez svetta più in alto di tutti mancando il bersaglio così al duplice fischio si va a riposo s reti inviolate. Nei secondi 45 minuti Trigueros cerca gloria personale da fuori area ma difetta in precisione, al 75′ Chukwueze parte in contropiede ma al momento di calciare manca il bersaglio dall’interno dell’area. Nel finale il match non si sblocca così al triplice fischio la contesa si chiude senza goal.

Getafe-Granada. Dopo una lunga fase di studio la prima occasione arriva al 25′ col missile su punizione di Miramontes respinto da Soria in tuffo. Nel finale di tempo l’arbitro assegna un penalty al Granada che lo specialista Montoro trasforma per l’1-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa il Getafe prova a reagire mentre il Granada amministra il vantaggio, al 60′ Angel cerca il tiro dal limite sfiorando il palo. Nel finale Unal anticipa tutti di testa centrando in pieno la traversa così al triplice fischio gli ospiti conquistano la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non ancora scese in campo

Real Madrid 13*-Granada 13*-Villarreal 12-Atletico Madrid 11**-Real Sociedad 11-Cadice 11-Osasuna 10*-Getafe 10-Elche 10**-Betis 9-Eibar 8-Barcellona 7**-Siviglia 7**-Valencia 7-Alavés 7-Athletic Bilbao 6*-Huesca 5-Celta Vigo 5-Valladolid 3-Levante 3*

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri