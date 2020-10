Le scelte di mister Gattuso per il derby del Vigorito

E’ quasi ora di derby. Le scelte di mister Gattuso sembrano chiare. Con la sfida alla streghe torna Insigne dal primo minuto e rientrano Manolas e Bakayoko. Si ricompone la linea a quattro della sfida contro l’Atalanta e delle prime due partite di campionato con Parma e Genoa. Di Lorenzo, Hysaj e i due centrali, finora affidabili in coppia, Manolas e Koulibaly. A centrocampo, come detto, titolare Bakayoko, con Fabian al suo fianco. Lo spagnolo pare trarre vantaggio dallo giocare con l’ex Milan accanto. I due sono sembrati, contro l’Atalanta, una coppia ottimamente assortita in termini di quantità e di qualità. In avanti dovrebbe tornare capitan Insigne dal primo minuto, a cedergli il posto, probabilmente, Politano, con Lozano a destra e Mertens centrale alle spalle di Osimhen. In porta spazio a Meret.

Il Mattino