Il progetto Napoli va avanti con Gattuso. Ieri cena con AdL

Il Napoli oggi affronterà il Benevento, calcio d’inizio alle ore 15,00, allo stadio “C. Vigorito”, però si parla di mercato e in modo particolare con il rinnovo di mister Gattuso. Sono stati mesi non facili, in modo particolare per la questione delle clausole che il tecnico di origini calabresi non sarebbero gradite. La novità è che ieri sera c’è stata una cena con AdL dove si è toccato anche l’argomento e sembra che si stia andando verso l’intesa. Il progetto andrà avanti con l’ex allenatore di Pisa, Palermo, Ofi Creta e Milan, contratto che potrebbe durare dure o tre anni. Dopo il derby contro i sanniti non si esclude un’altra cena per proseguire il discorso e chiudere definitivamente con il tanto atteso sì.

Fonte: CdS