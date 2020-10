Il derby è tra passato e presente per il veterano Christian Maggio!

Oggi ne ritroverà alcuni, Christian Maggio. Alcuni dei suoi compagni negli anni azzurri. Tornerà titolare nel derby che sfida il suo passato, un passato che non ha mai dimenticato. Capitano del Benevento, 38 anni, sarà per lui la partita dei sentimenti e delle grandi emozioni: dieci anni a Napoli, 308 presenze, il nono azzurro di sempre, un pilastro del Napoli di De Laureentiis protagonista in campionato e in Europa. Già, perché Maggio arrivò nell’estate 2008, era la squadra allenata da Reja (al quale subentrò Donadoni) che cominciò a gettare le basi per entrare in pianta stabile tra le big del campionato. L’anno prima erano arrivati Hamsik e Lavezzi e via via poi toccò a Cavani e a tanti altri campioni: un gruppo sempre fortissimo con Maggio punto di riferimento per i più giovani e per gli ultimi arrivati. Poi, il feeling con Mazzarri, gli anni di Benitez e quegli ultimi minuti mai giocati con Sarri. Senza proferire parola. Che professionista esemplare, Christian Maggio!

Il Mattino