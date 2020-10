I conti del Napoli e non solo nel 2020 saranno in “rossissimo”

I conti del 2020, ne risentiranno anche nel Benevento, così come nel Napoli dove – anche tenendo conto dell’assenza dalla Champions – De Laurentiis ha preventivato una perdita di circa 150 milioni di euro. Una boccata d’ossigeno arriverà, per Napoli e Benevento, dalla quota che i fondi daranno alla firma del contratto per la commercializzazione dei diritti tv della serie A. Ma il Benevento, grazie al ritorno in serie A, con i diritti tv della serie A vedrà entrare in cassa almeno 20 milioni di euro (nel 2018 furono 24,5 milioni). Ma questo, per esempio, era un derby da tutto esaurito. E per un club come il Benevento pesa il mancato incasso. Come sarebbe stata da tutto esaurito anche la gara con l’Inter. Taormina (Il Mattino)