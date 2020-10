[Grafico] Benevento/Napoli, ballottaggio Sau-Lapadula. Gattuso punterà di nuovo su Manolas e Bakayoko

Quest’oggi allo stadio “C. Vigorito” di Benevento, i sanniti affronteranno il Napoli, per il derby campano, valevole per la quinta giornata di campionato. Pippo Inzaghi, dovrà fare a meno di Barba, Moncini e all’ultimo momento di Iago Falque. Spazio a Roberto Insigne, con Caprari e uno tra Sau e Lapadula in attacco. Sulle fasce l’ex della sfida Maggio e dall’altra parte Letizia in leggero vantaggio su Foulon. A centrocampo Hetemaj potrebbe insidiare il posto a Ionita. Per gli azzurri invece ritorno in difesa di Manolas, a centrocampo di Bakayoko infine Insigne dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Politano, assieme a Mertens, Lozano e Osimhen. Infine Mario Rui in campo dal primo minuto al posto di Hysaj.

