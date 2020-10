EUROPA LEAGUE, avversaria del Napoli: Real Sociedad-Huesca 4-1

REAL SOCIEDAD-HUESCA 4-1.

35′, per mani in area, rigore per la Real Sociedad. Oyarzabal trasforma. 1-0.

46′, gol del pareggio Huesca. Galan centra per Mir Vicente. Che conclude in rete. 1-1.

54′, raddoppio Real Sociedad. Oyarzabal, di testa, devia in rete un bel traversone. Grande giocata. 2-1.

68′, terzo gol della R eal Sociedad. Imbucata di David Silva per Portu, in area. Che infila in rete. 3-1.

75′, quarto gol della Real Sociedad. Ancora David Silva. Stavolta serve in area il compagno Isak. Che batte il portiere. 4-1.

REAL SOCIEDAD 4-1-4-1:

Remiro; Gorosabel, Elustond, Le Normand , Munoz; Zubimendi; Portu, Silva, Guridi, Oyarzaval; Willin Jose; HUESCA 4-4-2:

Fernandez; Maffeo, Pulido, Siovas, Galan; Ferreiro, Seoane, Mosquera Parada, Garcia; Ramirez, Mir Vicente.