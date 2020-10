Emerson Palmieri piace al Napoli: Ma in Italia ci sono altri due club

Sembra segnato il destino di Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano che vuole tornare in Serie A nel mezzo di questa strana stagione. Il calciatore non è riuscito a lasciare il Chelsea questa estate – troppo alte le richieste del club inglese così come alto è l’ingaggio dell’esterno – ma la sua posizione potrebbe essere rivista già nella sessione di trasferimenti invernale.

Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, il destino sembra segnato. Emerson Palmieri vuole rientrare in Italia e anche la Roma – che l’aveva venduto ai Blues nel 2018 – sarebbe tra le opzioni di rientro. Insieme ai giallorossi c’è anche il Napoli di Giuntoli che deve investire su un esterno sinistro, così come l’Inter di Conte che ha già conosciuto a Londra il calciatore. Fonte: Il Mattino