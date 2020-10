E’ tempo di “rientri” in casa Napoli: da Insigne ad Elmas e Zielinski

Il Napoli torna in campo tra qualche ora per il derby contro il Benevento. Dopo il ko inaspettato contro l’AZ, è tempo di buone notizie in casa azzurra. Rientra a tutti gli effetti capitan Insigne, che dovrebbe riprendersi la fascia sul braccio e quella sul terreno di gioco dal primo minuto e “ritornano” a disposizione Zielinski ed Elmas. I due centrocampisti partenopei, infatti, sono risultati negativi al tampone e, dopo le tre settimane di isolamento a casa per la positività al Covid 19, potranno tornare ad allenarsi a Castel Volturno con la squadra in attesa poi di essere rilanciati nuovamente nella mischia da Gattuso. Tutto il gruppo squadra è risultato negativo al tampone di ieri mattina, prima della rifinitura conclusa con le prove sui calci piazzati. Gli azzurri sono partiti in pomeriggio per il ritiro a Benevento.

Il Mattino