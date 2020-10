RIVIVI il LIVE – Benevento-Napoli 1-2: Gli azzurri si aggiudicano il derby

DIRETTA LIVE SERIE A

98′ – Arriva il triplice fischio di Doveri: Il Napoli sbanca il Vigorito.

97′ – Ammonito Politano.

94′ – PALO DEL NAPOLI – Politano riceve palla e dopo essersi accentrato calcia a botta sicura dal limite centrando il palo.

90′ – Assegnati 6 minuti di recupero.

88′ – Ultimi due cambio per gli azzurri: Entrano Lobotka e Ghoulam ed escono Fabian Ruiz e Insigne.

85′ – Ammonito Glik per un’entrata in ritardo su Osimhen.

84′ – OCCASIONE BENEVENTO – Letizia mette in mezzo col mancino sul secondo palo dove l’ex azzurro Maggio colpisce di testa quasi a colpo sicuro ma Meret respinge in corner.

81′ – OCCASIONE NAPOLI – Politano parte in contropiede e arrivato al limite incrocia col mancino ma la sfera termina sul fondo dopo una deviazione di Glik.

78′ – Ultimo cambio per i sanniti: Esce Roberto Insigne ed entra Di Serio.

74′ – Terzo cambio per Gattuso: Esce Bakayoko ed entra Demme.

72′ – Il Napoli prova a gestire il possesso palla.

67′ – GOOOOOOOL – Andrea Petagna riporta in vantaggio gli azzurri con un preciso destro dal centro dell’area sfruttando l’assist dell’altro neo entrato Politano.

66′ – OCCASIONE NAPOLI – Bakayoko mette in mezzo col destro per la testa di Insigne che manca la doppietta di un soffio.

64′ – Triplo cambio per Inzaghi: Entrano Improta, Sau e Maggio ed escono Dabo, Lapadula e Foulon.

63′ – Fabian ci prova da fuori area con un sinistro a giro largo.

60′ – GOOOOOOOOOOL – Sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto in velocità la sfera arriva ancora a Lorenzo Insigne che calcia a giro col mancino insaccando la sfera che prima bacia la parte interna della traversa.

60′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne da fuori calcia a giro ma Montipò respinge in angolo.

58′ – Doppio cambio per Gattuso: Entrano Politano e Petagna ed escono Lozano e Mertens.

57′ – Ammonito Foulon per un’entrata in ritardo su Lozano.

55′ – Di Lorenzo imbuca per Insigne, ma il destro a incrociare di prima intenzione del 24 azzurro termina a lato.

53′ – Cambio per il Benevento: Esce Caprari ed entra Tuia.

53′ – Di Lorenzo cross per Osimhen che di testa non riesce a indirizzare verso lo specchio all’altezza del dischetto.

48′ – GOL ANNULLATO AL NAPOLI – Lorenzo Insigne pareggia i conti con un destro a giro nell’angolino. Ma la rete viene annullata per offside con l’ausilio del VAR.dall’interno dell’area.

46′ – OCCASIONE NAPOLI – Sugli sviluppi di un angolo la sfera arriva a Lorenzo Insigne che calcia di potenza sopra la traversa dopo una deviazione.

46′ – Inizia la ripresa al Vigorito.

45’+1′ – Termina il primo tempo.

45’+1′ – OCCASIONE NAPOLI – Lorenzo Insigne calcia a giro col destro centrando Osimhen che di testa non riesce a correggere in rete.

45’+1′ – Ammonito Caprari.

45′ – Assegnato un minuto di recupero.

44′ – TRAVERSA DEL NAPOLI – Sugli sviluppi del corner Manolas centra in pieno la traversa di testa.

43′ – PALO DEL NAPOLI – Lozano dalla destra mette in mezzo un cross teso che sbatte contro l’incrocio dei pali dopo la deviazione di Caldirola.

41′ – OCCASIONE NAPOLI – Lorenzo Insigne cerca l destro a giro dal vertice dell’area ma Montipò in volo si dimostra provvidenziale.

38′ – Fabian Ruiz aspetta un attimo di troppo prima di calciare col mancino, ma quando lo fa calcia a lato dal cuore dell’area.

35′ – Gli azzurri faticano ad alzare il ritmo.

30′ – GOAL BENEVENTO – Lapadula mette in mezzo un pallone perfetto per Roberto Insigne che controlla davanti a Meret e insacca per l’1-0 sannita.

28′ – Mertens mette in mezzo una punizione respinta sui piedi di Fabian che calcia male col mancino.

22′ – Lorenzo Insigne pesca alla perfezione Lozano in area ma il messicano non riesce a controllare solo davanti a Montipò disturbato da Foulon.

19′ – Roberto Insigne ci prova di testa dall’interno dell’area sul cross di Foulon ma la sfera termina alta non di molto.

17′ – GOAL ANNULLATO AL NAPOLI – Osimhen insacca col piattone mancino sul cross di Mario Rui, ma l’ex Lille era in offside.

14′ – Caprari ci prova direttamente su punizione ma la sfera sorvola la porta difesa da Meret.

10′ – I sanniti provano ad alzare il baricentro mantenendo il possesso palla, ma la retroguardia azzurra è attenta.

7′ – OCCASIONE NAPOLI – Mario Rui dalla sinistra mette in mette un preciso cross per la testa di Lozano che dal vertice dell’area piccola spreca tutto mancando lo specchio.

3′ – Azzurri in possesso palla alla ricerca del varco giusto.

1′ – Calcio d’inizio al Vigorito.

Il riscaldamento degli azzurri

Arbitro: Doveri; Ass1: Rocco; Ass2: Affiatato; IV: Pezzuto; VAR: Valeri; AVAR: Passeri

Quest’oggi allo stadio “C. Vigorito” di Benevento, fischio d’inizio alle ore 15,00, i padroni di casa di Pippo Inzaghi affronteranno il Napoli per la quinta gara di campionato. I sanniti cercano un pronto riscatto dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico. Anche gli azzurri puntano ad una prestazione diversa, dopo il k.o. interno contro l’Az Alkmaar. Ilnapolionline.com vi terrà informato in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “C. Vigorito” di Benevento, Alessandro Sacco