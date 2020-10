Di Marzio: “Novità su Milik, nelle prossime settimane accadrà qualcosa”

Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21 a proposito delle strategie di mercato del Napoli: “Giuntoli è in continuo contatto con l’agente di Emerson Palmieri, ma principalmente per parlare di Arek Milik. Ci sono grosse novità sul polacco. Il centravanti degli azzurri non intende aspettare un anno intero per andare via, a gennaio rappresenterà una ghiotta occasione di mercato. Già nelle prossime settimane accadrà qualcosa“.

“Maksimovic e Hysaj non hanno trovato accordo per il rinnovo, non credo sia una questione vitale per il Napoli. Per quanto riguarda Bakayoko, dovrà venire incontro a De Laurentiis sull’ingaggio, qualora dovesse decidere di restare. Visto l’approccio iniziale e la stima che compagni e staff nutrono nei suoi confronti, la permanenza del calciatore sembra quasi scontata. Su Emerson Palmieri posso dirvi che ci sono stati contatti in passato, vedremo se ce ne saranno altri a gennaio”.