DAZN – Petagna: “Quando gioco devo essere il terminale offensivo”

Petagna entra e segna il gol decisivo. A fine partita interviene ai microfoni di DAZN e commenta la gara ed il suo inserimento in squadra: “Il rapporto con mister Gattuso è fantastico, oggi mi ha detto di stare più centrale, mentre io mi allargavo. Noi dobbiamo e possiamo solo imparare da Gattuso, visto il campione che è stato! Qui a Napoli si gioca con giocatori di qualità incredibile, devo stare nel vivo del gioco, devo essere terminale offensivo e giocare vicino ad Osimhen quando ci ritroviamo in campo insieme. Nelle mia caratteristiche c’è il far salire la squadra, fare l’assist, ma mi rendo conto che la mia posizione e la mia fisicità servono in area di rigore”