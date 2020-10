DAZN – L’emozione di Insigne jr: “Una cosa in napoletano l’ho detta a Lorenzo!”

Ai microfoni di Dazn, al termine della gara che è stata soprattutto il derby degli Insigne, il più piccolo, autore del primo gol in serie A, parla delle sue sensazioni: «In verità, non ho ancora metabolizzato quanto è accaduto oggi, ho bisogno di dormirci sopra. Mio fratello Lorenzo ha fatto un gol bellissimo, difficile visto che lui è un destro. Sono contento che abbiamo segnato tutti e due, ma mi dispiace per il risultato. Dopo quel gol gli ho detto una cosa in napoletano, che tirava in ballo anche nostra madre, penso che possiate immaginarlo… E’ stata una giornata lunghissima, cercavo di far scorrere il tempo non pensando alla partita, facevo di tutto per non pensarci…Giocare contro mio fratello e contro il Napoli, un’emozione indescrivibile. Durante la partita avevo paure di fare male a Lorenzo in qualche contrasto, lui è più piccolino. Il più forte è il fratello Antonio? Glielo lasciamo credere. Siamo molto legati tra di noi, è merito dei nostri genitori”