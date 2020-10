DAZN – Inzaghi: “Non è facile per una matricola giocarsela così…”

Al termine della gara del Vigorito, l’allenatore del Benevento, Pippo Inzaghi, commenta la partita ai microfoni di DAZN: “Non posso c he essere orgoglioso dei miei ragazzi e della prestazione di oggi. Hanno lottato e messo in difficoltà il Napoli che ha esulato per aver vinto con il Benevento. Mi dispiace solo per il risultato perché i ragazzi meritavano di più, forse un pareggio. Non è facile per una matricola giocarsela così con squadre come Inter, Roma e Napoli…Non sono queste le partite dove dobbiamo fare i punti. Abbiamo subito il primo gol su azione d’angolo con Letizia fuori dal campo ed era proprio lui quello che doveva uscire su Insigne, che tra le altre cose ha fatto un gol eccezionale, di sinitro…In queste partite se vuoi fare il miracolo devi dare il 110% sperando che loro danno solo il 50%. Questo Napoli è una squadra da scudetto. Gli auguro tutto il bene a Rino”