DAZN – Insigne: “Gol di sinistro, il mio è meglio di quello di Roberto!”

Il derby degli Insigne. Gol di Roberto, gol di Lorenzo. Insigne, capitano del Napoli, a fine gara ai microfoni di DAZN: “Una partita dura, sono contento per il risultato, ma faccio i complimenti a mio fratello per la prestazione. Ho fatto gol con il suo piede, (sorride) quindi ho un sinistro meglio del suo! Contento, perchè vincere aiuta a crescere e vincere, ora dobbiamo concentrarsi, giovedì abbiamo una gara difficile in Spagna. Le critiche aiutano a crescere, quindi quelle contro la Az erano giuste, ma voglio ricordare che in campo ci sono pure gli avversari! Con mister Gattuso c’è un rapporto di fiducia e stima, lui si aspetta tanto da me e io sto cercando di ricambiare, a volte credo che voglia entrare anche lui in campo! Cerca di coinvolgere tutti, la sua grandezza è fare sentire tutti importanti!”