DAZN – Gattuso: “Petagna è un finto lento, Lozano lo voglio più deciso!”

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, a fine gara commenta la gara del Vigorito. Tra le altre cose, ai microfoni di dazn, parla anche di Andrea Petagna: “Ci aiuta moltissimo, è anche veloce, anzi un finto lento…Con lui proviamo altre soluzioni, ci stiamo già provando, in verità. Però, oggi, troppo lunghi, un po’ sterili, poco scivolamento, sempre fuori per fuori…In questo modo abbiamo regalato troppi palloni; nel secondo tempo, decisamente meglio. Si trattava comunque di un derby, una gara particolare, soprattutto dopo quella partita persa incredibilmente giovedì. Speriamo che per Bakayoko non sia nulla di grave. Non abbiamo avuto profondità, per cui Osimhen e Mertens sono stati penalizzati, non potevano buttarsi dentro; ovvio che Osimhen deve lavorare su alcuni aspetti e noi dobbiamo aiutarlo nel farlo. Troppe spalle alla porta e quindi tutto è diventato più difficile, se ci aggiungiamo il poco movimento… Io stile Capello? Ci metterei la firma per fare un decimo di quanto fatto da lui! Lozano deve migliorare nell’ incisività, lo voglio più cazzuto, deciso. Non c’entra giocare a destra o sinistra…”