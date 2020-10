COVID-19 – Dopo 21 giorni Zielinski ed Elmas ritrovano il sorriso

In teoria 21 giorni potrebbero essere tanti oppure pochi, a seconda delle circostanze, ma nel caso di Zielinski ed Elmas, sono stati un’eternità. Alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus, partita che poi non si giocò, risultarono positivi al Covid-19. Da quel momento ogni giorno c’era l’ansia di aspettare l’esito dei tamponi, a casa, mentre ci si allenava, Ieri finalmente i due centrocampisti hanno finalmente ricevuto la notizia della negatività del test. Mister Gattuso non li ha convocati per Benevento, non essendosi mai allenati in gruppo, pronti semmai per la gara contro la Real Sociedad, ma averli ora è un vantaggio. Per il resto anche il resto del gruppo ha avuto esito negativo dopo il giro di tamponi effettuati ieri mattina, ma due volti sorridenti in più è l’aspetto positivo della giornata.

Fonte: Corriere dello Sport