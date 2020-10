UFFICIALE – I convocati del Benevento. Un assenza in attacco per Pippo Inzaghi

Il Benevento domani allo stadio “C. Vigorito” affronterà il Napoli, derby davvero interessante, valevole per la quinta di campionato. Out in attacco Iago Falque, recupera Viola per la sfida contro gli azzurri.

PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò.

DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Tuia.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Basit, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita;

ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Lapadula, Caprari.

La Redazione