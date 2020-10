Tra De Laurentiis e Ghirelli scontro totale sui diritti tv

Esplode nel Bari una polemica improvvisa, violenta, alimentata dalle pesanti critiche di De Laurentiis a Eleven Sport per la mancata trasmissione delle partite. «E’ una vergogna», ha sbuffato ieri mattina Luigi De Laurentiis negli studi di RadioBari.



FRASI COME RAFFICHE. «E’ una vergogna. In un momento così difficile, il canale televisivo è l’unico modo che il tifoso ha per vedere le partite. In questo la Lega è stata fallimentare, è stato fallimentare Ghirelli, è stata fallimentare Eleven Sports. Siamo a livelli di buffoneria folle. E’ una mancanza di rispetto totale verso impegni importantissimi. Stanno minando il rapporto che qualsiasi presidente sta provando a mantenere con gli sponsor. E’ un danno d’immagine per tutta la Lega Pro».

GHIRELLI SORPRESO. Immediata la replica del presidente della Lega Francesco Ghirelli. «Apprendo che il Presidente De Laurentiis ci avrebbe apostrofato come buffoni. Sono molto sorpreso perché sono due mesi che mi parla di un presunto accordo tra Eleven e Sky che nessuno ha mai visto. Ancor più singolare la presa di posizione del presidente De Laurentiis tenuto conto che lo scorso 14 ottobre 2020 ho ritenuto di dover condividere con lui una bozza di accordo di sub-distribuzione tra Eleven e Sky. Ho fatto sollecitare telefonicamente una risposta al suo legale lo scorso venerdì, risposta che non ancora pervenuta».

GESTIONE FALLIMENTARE. La risposta di Luigi De Laurentiis non si è fatta attendere. «Tengo a precisare che l’appellativo buffoneria folle non era riferito alla Lega o alla persona del presidente Ghirelli, quanto alla situazione venutasi a creare con riferimento alla trasmissione delle partite, la cui gestione, lo ribadisco, è stata, a mio avviso, fino a ora fallimentare. E non voglio entrare nel merito di quanto già accaduto lo scorso anno, chiuso con i problemi di trasmissione durante la finale dei playoff, evento di punta della Lega Pro».

CONTRATTO SEGRETO. «Parlando di gestione – continua De Laurentiis – mi riferisco non solo ai problemi di trasmissione, che sono noti a tutti, ma alle giustificazioni più disparate che sono state fornite dopo i vari disservizi; mi riferisco al fatto che, a oggi, le società di Lega Pro non conoscono il contratto stipulato con Elevent Sports; e mi riferisco al fatto che al momento non ci è stato fornito alcun dato su quanto spetti, a titolo di proventi per la cessione dei diritti televisivi, alle società per la scorsa stagione, per non parlare dell’assoluta mancanza di dati previsionali sui diritti televisivi della stagione in corso.

«I fatti dicono – sottolinea – che siamo giunti alla sesta giornata di campionato e i disservizi sulla piattaforma non solo continuano, ma se possibile peggiorano. La risposta della Lega al momento è stata di sole parole. Il Bari ha presentato alla Lega Pro una proposta in cui veniva quantificata una proposta economica per la sub-distribuzione delle partite. La Lega Pro al momento si è limitata a rifiutarla, e presentare una controproposta. Della presunta bozza condivisa del 14 ottobre di cui fa menzione il presidente Ghirelli non vi è traccia».

Antonio Guido (CdS)