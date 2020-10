SERIE B FEMMINILE – Allarme in difesa per il Tavagnacco nella sfida di Vicenza

Allarme difesa. La retroguardia del Tavagnacco, principale nota lieta di questa prima parte di stagione, sarà da reinventare domenica alle 14.30 contro Vicenza. L’allenatrice Chiara Orlando dovrà fare i conti con la squalifica di Veritti; inoltre Dieude e Pozzecco difficilmente recupereranno dai rispettivi problemi fisici. Assenza pesante quella della numero 5 gialloblù che è risultata tra le migliori in campo nelle ultime sfide. I suoi interventi precisi hanno consentito di mantenere inviolata la porta di Beretta contro Ravenna e Orobica. Dieude, giovanissima, ha fatto bene in questo primo scorcio di campionato e ha dimostrato di trovarsi a proprio agio in coppia con Veritti. Assenti entrambe le centrali, la strada si fa in salita. La coach è chiamata a inventarsi qualcosa. Un cambio di modulo? Forse. Con ogni probabilità, giocherà Martinelli dal primo minuto, da valutare l’impiego di Golob. Sarà interessante vedere con quale atteggiamento le friulane scenderanno in campo. Propositivo? Stando a vedere le gare del Tavagnacco, sembra sia scontato il sì. Il team ha sempre provato a fare la partita, sia con il 4-2-3-1 iniziale sia con il successivo passaggio al 4-3-3. Riuscirà a mantenere la stessa voglia di proporsi anche con le assenze dietro o baderà maggiormente a coprirsi? Al campo l’ardua sentenza. Resta il fatto che in situazioni come questa, ognuna delle calciatrici dovrà dare qualcosa in più per tornare dal Veneto con un risultato positivo.

Questo campionato si delinea sempre più come una autentica lotteria. La classifica di questa Serie B nelle zone medio-alte vede parecchio assembramento. Molte squadre si trovano raggruppate in pochi punti, tante lottano per la promozione. Resta da vedere chi avrà più benzina e maggiori risorse per arrivare fino in fondo nella speranza che si arrivi al termine della competizione.

Per puntare in alto, il Tavagnacco deve alzare il numero delle realizzazioni. A cominciare da domenica quando tra le file friulane mancherà anche Abouziane mentre Devoto sarà disponibile e dovrebbe partire dalla panchina. La variazione del sistema di gioco dal 4-2-3-1 al 4-3-3 non ha ancora dato i frutti sperati in zona gol. Le gialloblù hanno segnato cinque reti in queste prime cinque partite di campionato. Si dovrà migliorare qualcosa in fase offensiva, ma a questo aspetto si dovrà pensare più avanti dato che la preoccupazione di questo weekend è rivolta alle assenze dietro. L’avversario è in forma. Il Vicenza è reduce dalla vittoria a Perugia per 4-0. A maggior ragione, la difesa in emergenza sarà chiamata a un compito arduo.

Fonte: Ufficio stampa Tavagnacco femminile