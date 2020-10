Serie A – Formazioni Ufficiali Genoa-Inter: Lukaku-Lautaro in avanti

SERIE A – Tra poco l’Inter scenderà in campo a Marassi contro il Genoa per provare a uscire da un momento negativo dal punta di vista dei risultati (sconfitta nel derby e pareggio in Champions col Borussia Mönchengladbach). Conte si affida alla coppia LuLa (Lukaku-Lautaro) con Eriksen a supporto, mentre Vidal e Brozovic formeranno la linea mediana. Maran risponde con la coppia Pjaca-Pandev (ex dell’incontro).

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Behrami, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Pjaca. Allenatore: Maran.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte.