SERIE A – Atalanta-Sampdoria 1-3, la squadra di Ranieri compie l’impresa a Bergamo

L’Atalanta al “Gewis Stadium” cerca conferme dopo il successo in Champions League, avversario la Sampdoria di Ranieri, reduce da due successi di fila. I liguri, al primo affondo passano con Quagliarella che supera Palomino e piazza la palla sotto l’incrocio. Gli orobici cerano la reazione per trovare il pareggio, ma occasioni non arrivano se non con Ilicic. I blucerchiati però hanno le occasioni per raddoppiare. Prima con Tonelli che da pochi passi manda sul fondo e poi soprattutto con Quagliarella. Il capitano calcia il rigore, ma si fa ipnotizzare dal dischetto. La partita però non cambia e la Sampdoria raddoppia, cross di Jankto e di testa Thorsbi segna lo 0-2. I ragazzi di Gasperini fanno fatica a costruire occasioni da gol e accorciano su rigore con Zapata che spiazza Audero. La partita però si chiude nel finale Keita serve Jankto ed è 1-3. La squadra di Ranieri ha disputato una partita perfetta, ripartenze e difesa ben chiusa, mentre l’Atalanta perde la seconda gara di fila.

ATALANTA-SAMPDORIA 1-3

13′ Quagliarella (S), 59′ Thorsby (S), 80′ rig. Zapata (A), 92′ Jankto (S)

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Sutalo (46′ Toloi), Palomino, Djimsiti; Depaoli (60′ Hateboer), De Roon (63′ Malinovskyi), Pasalic, Mojica (46′ Gosens); Gomez; Ilicic, Lammers (46′ Zapata).All. Gasperini

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard (73′ Leris); Ramirez (65′ Verre); Quagliarella (65′ Keita). All. Ranieri

Ammoniti: Tonelli (S), Mojica (A), Yoshida (S), Malinovskyi (A), Keita (S), Jankto (S), Palomino (A)

Note: Sportiello (A) para il rigore di Quagliarella (S) al 45′

A cura di Alessandro Sacco