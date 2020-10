Quest’oggi presso il “Campo Fersini” si è giocato il derby del campionato Primavera tra la Lazio e la Roma, con il netto successo dei giallorossi per 0-4. In gol per i ragazzi di Alberto De Rossi: Providence, Milanese, Tripi e Ciervo. Con questa vittoria è in testa alla classifica con 15 punti, davanti al Sassuolo di Francesco Turrini.

La Redazione