Niente Castelvoturno per Gattuso: febbre e mal di gola per il mister

Febbre e mal di gola. Sintomi che oggi fanno scattare l’allarme. Per questo ieri mister Gattuso non è andato a Castelvolturno ed ha demandato al suo vice la direzione dell’ allenamento degli azzurri in vista del derby con il Benevento. Inutile dire che non si sia pensato al Covid 19, vista anche la gara contro la squadra olandese di un paio di giorni fa in cui i “positivi” non mancavano di certo, ma fortunatamente l’esito negativo del tampone ha tranquillizzato gli animi. Tuttosport scrive: “Uno stato influenzale molto forte, mal di gola e febbre, tanto da fargli temere che anche lui potesse aver contratto il Covid 19 nella gara contro l’Az, cioè la formazione olandese che aveva lasciato a casa i suoi 13 contagiati. Ieri mattina il coach ha ricevuto a casa la visita degli operatori sanitari che lo hanno sottoposto ad un nuovo tampone e, per precauzione, ha preferito evitare di andare a Castelvolturno e ha chiesto al suo vice Riccio di lavorare con il gruppo per un allenamento che nel post gara non prevede attività tattica. Nel pomeriggio la buona notizia: il tampone è risultato negativo e, se oggi si sentirà meglio, si recherà al training center per entrare nel dettaglio della sfida di domani a Benevento”.