Napoli, nel pomeriggio i risultati dei tamponi: Attesa per Zielinski ed Elmas

Secondo il Corriere del Mezzogiorno il Napoli nel pomeriggio riceverà l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, di Piotr Zielinski ed Elif Elmas, la speranza che siano negativi per poi riprendere ad allenarsi con il gruppo. Squadra che nella giornata di oggi si sottoporrà ai tamponi e dopo i risultati partirà per Benevento per sfidare i sanniti nel derby campano valevole per la 5a giornata di Serie A.