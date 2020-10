Napoli, contro i muri occorre segnare su calcio da fermo!

Sembra strano, eppure quel che abbiamo visto giovedì sera al San Paolo è stato una sorta di catenaccio. Strano perchè a farlo è stata una squadra olandese. E diciamo che non te lo aspetti. Tecnica tra l’altro giusta. L’ AZ ha fatto la partita che doveva, è stato il Napoli a non farla. La Gazzetta dello Sport di stamattina, ritorna, per esempio, sulla gara e scrive, in merito al modulo messo in campo: “non sempre schierare quattro attaccanti assicura messi di gol. Servono soluzioni diverse per aggirare le difese chiuse, e il Napoli ne incrocerà tante specie in campionato” In più aggiunge un particolare sulla squadra azzurra: “Ha segnato tutti i suoi gol su azione, ma quando c’è da espugnare un fortino servono anche i calci piazzati da mettere a frutto per far saltare la serratura avversaria.”