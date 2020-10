Liga – Clasico Barça-Real: Prova autoritaria delle merengues

Barcellona-Real Madrid 1-3 Valverde (R) 5′, Fati (B) 8′, Ramos (R) rig. 63′, Modric (R) 90′

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba (Braithwaite 87′), Busquets (Trincao 82′), De Jong, Pedri (Dembele 82′), Coutinho, Ansu Fati (Griezmann 82′), Messi. A disposizione: Pena, Tenas, Alena, Araujo, Braithwaite, Dembele, Firpo, Griezmann, Pjanic, Puig, Sergi Roberto, Trincao. Allenatore: Koeman.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Nacho (Lucas Vazquez 43′), Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Valverde (Modric 69′), Toni Kroos, Asensio (Rodrygo 82′), Vinicius Jr, Benzema. A disposizione: Lunin, Lopez, Isco, Jovic, Lucas Vazquez, Marcelo, Militao, Modric, Rodrygo. Allenatore: Zidane.

Arbitro: Munuera.

Ammoniti: Casemiro (R) 19′, Lenglet (B) 29, Nacho (R) 37′, Alba (B) 67′, Messi (B) 93′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La sfida si sblocca al 5′ col diagonale vincente di Valverde dall’interno dell’area dopo l’assist in profondità di Benzema. Passano appena 3 minuti e Ansu Fati firma il pareggio con un tocco nell’area piccola sul cross basso di Jordi Alba. Al 19′ Messi cerca il vantaggio blaugrana dai 20 metri ma Courtois blocca. Passano 5 minuti e ancora Messi pericoloso con una rasoiata dall’interno dell’area ma il portiere madridista si dimostra provvidenziale. Nel finale di tempo Vinicius parte in velocità verso la porta ma Lenglet riesce a chiudere così al duplice fischio si va a riposo in parità.

Secondo tempo. Nella ripresa Ansu Fati cerca la doppietta con una diagonale largo di un soffio dall’interno dell’area. Al 54′ Fati crossa dalla destra per Coutinho che di testa sfiora il palo mandando la sfera sull’esterno della rete. Al 62′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Real Madrid con l’ausilio del VAR per una vistosa trattenuta di Lenglet su Ramos, dal dischetto parte proprio il capitano blanco che incrocia col destro il nuovo vantaggio madridista. Nel finale arriva il tris blanco con Modric che ubriaca di finte Neto prima di scaraventare il rete la sfera per il definitivo 3-1.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre scese in campo

Real Madrid 13*-Real Sociedad 11-Villarreal 11-Elche 10**-Getafe 10*-Cadice 10-Granada 10-Betis 9-Atletico Madrid 8**-Barcellona 7**-Siviglia 7**-Valencia 7-Osasuna 7-Athletic Bilbao 6-Celta Vigo 5-Eibar 5-Huesca 5-Alavés 4-Levante 3-Valladolid 3

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri