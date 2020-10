In vendita i biglietti per Benevento/Napoli, tutti i dettagli

Ce ne saranno come sempre mille a disposizione della tifoseria giallorossa, al netto di quelli che andranno come di consueto agli sponsor. Il Dpcm del 13 ottobre lo consente, nonostante la richiesta del governatore De Luca di un nuovo lock-down totale in Campania. La società ha voluto mettere in vendita i tagliandi senza condizionamenti: potranno acquistarli on line tutti i vecchi abbonati, anche quelli che hanno già assistito alle gare con Inter e Bologna. Non poter giocare partite come queste con gli spalti pieni è il rammarico più grande del presidente: «Allo stadio si sarebbero incontrate due tifoserie che da sempre hanno simpatia l’una per l’altra, tra le quali c’è una sorta di “gemellaggio virtuale. Per chi come me fa il calcio non per se stesso ma per gli altri questa è la cosa che mi avrebbe reso maggiormente felice». I biglietti saranno disponibili oggi dalle 9 alle 17 sul circuito Ticket One.

Franco Santo (CdS)