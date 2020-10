Il caso Hakimi: due tamponi negativi nel giro di 24 ore

La positività dell’ interista Hakimi è diventato un quasi caso. L’ex giocatore del Borussia è stato fermato (per un tampone positivo) e non ha giocato la gara Champions contro il il Borussia Mönchengladbach. Ieri il risultato del tampone era stato completamente ribaltato. Nel giro di 24 ore anche il secondo è risultato negativo. Oggi, l’esterno dell’ Inter è in viaggio verso Genoa dove dovrebbe scendere in campo. Il club nerazzurro è al lavoro con Ats per ottenere tutte le garanzie e certificazioni sanitarie per permetterglielo.

