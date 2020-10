Gazzetta – La probabile formazione del Napoli contro il Benevento, Petagna può partire dall’inizio

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in attacco può partire titolare Andrea Petagna, che che era subentrato nel secondo tempo già per l’Europa League ma contro l’AZ Alkmaar in coppa. In campionato, potrebbe essere lui ad agire alle spalle di Victor Osimhen, con Dries Mertens che dovrebbe dunque partire dalla panchina. Dall’inizio anche il capitano Lorenzo Insigne, desideroso di affrontare il fratello Roberto da avversario in un derby tutto familiare. Centrocampo inedito: con Tiemouè Bakayoko e Stanislav Lobotka per la prima volta insieme. In difesa torna Kostas Manolas, e tra i pali toccherà a David Ospina.