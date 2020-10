Venerato: “Rinnovo Gattuso: Mi aspetto qualcosa sotto l’albero di Natale”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Rinnovo Gattuso? Mi aspetto che possa arrivare l’annuncio sotto l’albero di Natale, senza penali e situazioni che inficerebbe sul suo modus operandi. Bisogna capire se sarà un biennale oppure un biennale con opzione per il terzo anno. Guadagnare tanto, ma vincendo sul campo senza fisso altissimo. Questa è l’intenzione di Gattuso”.

“Si parla di un rinnovo ad un milione e ottocentomila euro annui di base fissa, più soldi con dei bonus raggiungibili. Il Napoli è felice di rinnovare il contratto con Rino Gattuso, come il tecnico è felice di rinnovare con la squadra azzurra. Ha trovato la situazione ideale in questa città, ama Napoli e sembra stia qui da diversi anni. I napoletani vedono il calcio così come lo intende lui, in modo ansiogeno, lui, Gattuso, ama questo pathos”.