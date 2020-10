Gattuso deciderà se schierare Lorenzo Insigne nel derby di Benevento

L’ingresso in campo a gara in corso contro l’Az Alkmaar non ha cambiato l’esito della sfida, però è servito per rivedere in campo Lorenzo Insigne. La condizione fisica del capitano ancora non è al 100%, non potrebbe essere diversamente, ma lui si augura di essere in campo domani a Benevento. L’ultima parola spetta a mister Gattuso, se puntare su di lui, oppure di nuovo su Politano, al fianco di Mertens, Lozano e la punta Osimhen. Insigne tra l’altro domani dovesse scendere in campo sfiderebbe il fratello Roberto e ritroverebbe Maggio, uno degli artefici dell’era Mazzarri, Benitez e infine Sarri. Lorenzo tra l’altro è uno di 4 fratelli, Roberto, Marco e Antonio, domani insomma la famiglia avrà l’imbarazzo della scelta.

Fonte: Corriere dello Sport