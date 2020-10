Gattuso-Rinnovo: ADL potrebbe ridimensionare la penale

Hanno scelto di rimanere insieme, questa estate, anche senza allungare il contratto. Perché sul rinnovo offerto dal Napoli a Rino Gattuso pesava come un macigno la richiesta del club di inserire una clausola liberatoria da 7 milioni di euro. Ma ora De Laurentiis ha deciso di togliere ogni nodo di mezzo: vuole puntare su Gattuso e quindi è pronto a ridimensionare (e non di poco) quella penale che per Ringhio era insostenibile. Le lunghe chiacchierate tra i due di questi ultimi giorni aprono al vertice vero e proprio con Jorge Mendes, l’agente portoghese di Gattuso. Ovviamente Covid permettendo. Ma è chiaro che quello fatto dal Napoli (e ammesso da Giuntoli in queste ore) è un passo in avanti molto significativo sulla via del prolungamento del contratto. Fonte: Il Mattino