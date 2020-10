Gattuso è molto più allenatore-manager di quello che sembra

Rino è molto più allenatore-manager di quello che sembra. E a De Laurentiis i suoi modi di fare, piacciono. Gli piace anche il modo con cui ha preso in mano la squadra, la sua maniera sbrigativa di gestire i rapporti interni. È sempre più convinto che con Gattuso si debba continuare in questo lavoro iniziato nemmeno un anno fa e che ha portato già alla vittoria della Coppa Italia. Gli ultimi confronti per il contratto sono stati positivi, adesso vanno definiti i dettagli. Il percorso è ormai in discesa e ciò giustifica l’ottimismo delle parti. Entro un mese potrebbe arrivare la fumata bianca. Fonte: Il Mattino