(Formazioni) Benevento-Napoli, domani sfida tra i fratelli Insigne. Tornano Manolas e Bakayoko

Domani alle ore 15,00, presso lo stadio “C. Vigorito”, si giocherà il derby Benevento-Napoli, valevole per la quinta giornata di campionato. Il tecnico dei sanniti Pippo Inzaghi, ballottaggio Letizia-Froulon, manderà in campo i due ex della sfida Maggio a destra e Roberto Insigne per il 4-3-2-1 con Lapadula in avanti anche se è pronto Sau. Mister Gattuso invece schiererà tra i pali Ospina, Manolas con Koulibaly, a centrocampo ritorno di Bakayoko e infine Lorenzo Insigne per la sfida in famiglia insieme con Mertens, Lozano e in attacco Osimhen.

Fonte: CdS