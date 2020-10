Derby – Mister Gattuso valuta, ma non si prevedono grosse novità

Il Napoli, in campionato, ha provveduto a riportare l’Atalanta, in viaggio verso vette eccelse, con i piedi sulla terra. Ora si appresta ad affrontare il derby. La rifinitura di oggi sarà fondamentale per capire se ci sono giocatori stanchi e valutare le alternative. Ma, in realtà, con il Benevento non ci saranno grandi novità: l’unica potrebbe riguardare Mario Rui che dovrebbe esordire titolare per la prima volta in questa stagione. Dunque, in difesa Rui o Hysaj a sinistra, torna Manolas al fianco di Koulibaly e la mediana a due. E in attacco? Insigne torna al suo posto e magari Politano e Lozano si contenderanno la maglia di esterno destro, con Mertens e Osimhen che non si fermeranno. Gattuso torna a Benevento, sul campo dove ha esordito da allenatore in serie A. Finì 2-2 con un gol al 95′ del portiere Brignoli. Si diverte ancora a raccontare: «Se mi davano una coltellata in petto avrei sentito meno male». Il duello con Inzaghi, per 324 volta compagno di squadra tra Milan e Nazionale, è un altro elemento che tiene banco nel derby del Vigorito.

IL Mattino