De Maggio: “Bakayoko è un super colpo di mercato”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Devo dire che ha fatto un vero e proprio capolavoro di mercato, su questo dobbiamo dare atto al direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, Tiemoué Bakayoko è veramente un super colpo. Io chiedevo sempre l’acquisto di un grande centrocampista, ma Giuntoli si è proprio superanto andando a prendere il migliore su piazza e lo ha portato in azzurro. Un calciatore straordinario per la squadra azzurra. Intanto gira voce che Gattuso a Benevento può far rifiatare Mertens. Lanciando in avanti un pacchetto offensivo tutto nuovo, Insigne a sinistra, con Petagna alle spalle di Victor Osimhen punta centrale. Arrivano questi spifferi, chissà se saranno confermati”.