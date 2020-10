Cristiano Giuntoli: “L’Az Alkmaar? Ci sta ma non doveva capitare. Gattuso ha sposato la nostra causa”

Il Napoli, tra campo, Covid-19 e mercato, pensa di ritrovare se stesso, dopo la sconfitta in Europa League al San Paolo. Ai microfoni ieri a Radio Kiss Kiss è intervenuto il d.s. Cristiano Giuntoli. “La sconfitta contro l’Az Alkmaar? Ci sta ma non doveva capitare. Indubbiamente abbiamo pagato la gara contro l’Atalanta, ma anche diverse contingenze, come la condizione ancora non perfetta di Insigne e le assenze di Zielinski ed Elmas. A Benevento già sarà una gara complessa, ma sono certo che sarà un approccio diverso. Mister Gattuso ha sposato la nostra causa, vorremmo avere la continuità avuta due anni fa, per fare questo credo che il nostro allenatore punti sul gruppo e un gioco che nel tempo va assimilato al meglio. Sono fiducioso per il rinnovo, ne stiamo parlando e credo che alla fine si farà. Hysaj e Maksimovic? Sono per noi giocatori fondamentali, hanno scadenza nel 2021 e vorremmo trattenerli. E’ chiaro che in pieno periodo Covid-19, ci sono dei paletti da rispettare”.

Fonte: Corriere dello Sport