Camolese:”Il Benevento può giocarsela.Gattuso ha fatto rinascere Lozano”

Le parole dell’allenatore Giancarlo Camolese ,sulla prossima sfida tra Benevento e Napoli:

“Il Benevento rispetto a qualche anno fa ha rinforzato la squadra per la categoria.Può giocarsela con tutti ed è giusto provare a vincere anche con le grandi , ma pur avendo dominato l ‘annata stagione lo sanno bene che la A è un’altra storia. Possono fare il loro campionato e raggiungere una salvezza tranquilla.Quanto al Napoli devo fare i complimenti a Gattuso per il lavoro fin qui svolto e soprattutto per aver fatto rinascere Lozano che stimo molto.Gli azzurri hanno fatto un mercato mirato con Osimhen che riesce a dare diverse alternative in avanti.Ottimo acquisto”.