Auriemma: “Ecco i cambi di Gattuso nel derby contro il Benevento”

Mister Gattuso in vista della sfida del Napoli contro il Benevento può cambiare qualche calciatore visto l’impegno di giovedì in Europa League contro l’Az. Il giornalista a Raffaele Auriemma, sull’edizione odierna di Tuttosport, scrive: “Da oggi si penserà alla formazione da schierare nel derby di domani contro il Benevento e le ipotesi più accreditate portano al rientro di David Ospina tra i pali, oltre a quelle di Kostas Manolas in luogo di Nikola Maksimovic, di Tiemouè Bakayoko al posto di Stanislav Lobotka e di Lorenzo Insigne per Matteo Politano.”