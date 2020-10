Il Covid-19 al momento frena la stagione agonistica del settore giovanile, Napoli compreso. Sospesi gli allenamenti delle compagini azzurre e di conseguenza anche delle partite. Le squadre Under 15 e 16 non scenderanno in campo al “Kennedy” contro i pari età della Roma, mentre i 2004 non giocheranno sul terreno del Pescara.

La Redazione