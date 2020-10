La UEFA si oppone alla Superlega tanto voluta dai top club europei

Un capitolo a parte lo merita la Superlega Europa o European Premier League che poi sarebbe il campionato tra le migliori squadre (da decidere se 12 o 18) del Vecchio Continente che potrebbe nascere nel 2024. Per “battezzarlo”, secondo indiscrezioni di Sky News, sarebbero già pronti 6 miliardi di euro da parte di Jp Morgan, una montagna di soldi che avrebbe già allettato top club come Liverpool, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Barcellona, Psg, Bayern Monaco e Juventus. Queste squadre continuerebbero a disputare i rispettivi tornei nazionali che però a livello di appeal sarebbero in parte svuotati d’interesse. Le coppe europee invece sarebbero prosciugate di quasi appeal, non a caso la Uefa, che si oppone a questa soluzione, martedì ha emesso un duro comunicato firmato da Ceferin. Fonte: CdS