Premier League – Leeds Phatrick bang Bam(g)ford: 3-0 all’Aston Villa

Che Leeds! I Whites vincono 3-0 in casa dell’Aston Villa nell’anticipo della 6a giornata di Premier League con la tripletta effettuata nella ripresa di uno scatenato Patrick Bamford. Con questa vittoria la squadra di Bielsa aggancia il Liverpool al 3° posto e si porta in zona Champions League. Prima sconfitta in campionato invece per l’Aston Villa, che fallisce l’occasione di portarsi in testa alla classifica per almeno una notte