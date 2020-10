Politano è ottimista: “Andremo avanti in tutte le competizioni”

Un po’ meglio rispetto agli altri Politano, alla seconda partita da titolare dopo quella con l’Atalanta e che aveva messo a segno due reti in campionato (una al Genoa e un’altra alla squadra di Gasperini). «È mancato il gol, oltre che un po’ di cattiveria. Loro si sono messi tutti dietro e ci hanno punito alla prima occasione. Siamo tutti arrabbiati, ma dobbiamo guardare avanti perché tra pochi giorni c’è un’altra partita complicata contro il Benevento», la sua analisi a Sky. Non cerca scusanti l’ex interista. «La situazione legata al Covid 19 in casa Az ci ha condizionati? No, abbiamo pensato a noi stessi. La prestazione c’è stata. Siamo stati sfortunati e imprecisi, poi questo è il calcio».

Partenza in salita nel girone di Europa League e Napoli costretto ad inseguire l’Az e la Real Sociedad vincente in trasferta con il Rijeka. «Sappiamo che non siamo partiti bene, dovremo recuperare il terreno perso. Giovedì prossimo daremo il massimo per provare a vincere». Dispensa ottimismo Politano, guarda avanti con fiducia al cammino europeo che riserverà ora la difficile trasferta contro la Real Sociedad, sulla carta la squadra più insidiosa del girone. «Siamo consapevoli della nostra forza, dobbiamo continuare a fare questo tipo di prestazioni e sono sicuro che andremo avanti in tutte le competizioni». Fonte: (Il Mattino)