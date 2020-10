Nel derby la mezza rivoluzione di Gattuso sarà in attacco

Domenica alle 15 il Napoli sarà chiamato a cancellare il passo falso europeo nel derby contro il Benevento in trasferta. Si pensa a quale possa essere la formazione che il tecnico azzurro metterà in campo contro le streghe. Ieri sera si è visto un Mertens decisamente sottotono ed un Insigne ancora lontano dai suoi standard, per cui è facile pensare che il reparto avanzato possa subire delle variazioni. La Gazzetta dello Sport ipotizza un Napoli senza il belga e senza “il rientrante” capitano: “In porta ci sarà il consueto avvicendamento tra Ospina e Meret, e domenica toccherà al colombiano. In difesa, Gattuso è orientato, sempre secondo la rosea, a schierare Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Hysaj. Torna Bakayoko a centrocampo, insieme a Lobotka. Mentre, dietro le spalle di Osimhen, dovrebbero muoversi Lozano, Petagna e Politano”