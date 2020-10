Longhi: “Benevento-Napoli partita interessante”

Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Ci può stare perdere in Europa dopo la vittoria come quella dell’Atalanta. Ma non può starci. L’AZ in campionato ha fatto solo pareggi, l’avversario è molto abbordabile per la compagine partenopea. Fa parte delle stranezze del calcio. Il Napoli visto con l’Atalanta è stato strepitoso, se avesse giocato così non avrebbe avuto difficoltà contro gli olandesi”.

Benevento-Napoli?

“Match molto interessante, ma Pippo quando deve affrontare una grande squadra va in difficoltà. Il Napoli ha una valenza, il Benevento un’altra. La differenza tra le due squadre è veramente enorme. Gli azzurri potrebbero riprendersi alla grande contro i sanniti”.

Visto Fabian Ruiz?

“E’ stato incredibile contro l’Atalanta ripiegando anche su Papu Gomez”.