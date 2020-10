Napoli-Az Alkmaar: si salva solo lo spagnolo, i cambi non hanno inciso. Brutto passo indietro

Una metamorfosi in tre giorni, proprio come quella di Gregor Samsa: da impiegato a scarafaggio. Inutile vantarsi per un possesso sterile, superiore al 70 per cento, se poi alla fine occasioni vere e proprie non ce ne sono mai state. Soprattutto dopo essere andati a fondo per la (prima) disattenzione difensiva. Partire così in Europa non fa bene, ora è già tutto in salita e non ci voleva per l’umore di un gruppo che era alle stelle. Deludono gli attaccanti, tutti. La prova che senza intensità, senza voglia, giocando quasi in pantofole non si va da nessuna parte. Chissà se il pensiero di un Az decimato dal Covid ha favorito gli sbadigli azzurri. Ma è un brutto passo indietro. P. Taormina (Il Mattino)