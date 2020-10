Il procuratore Giulio Meozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Casa Viola a proposito delle voci di mercato in merito all’azzurro Milik: “Avevo avuto un contatto con una squadra inglese per lui, la dirigenza del Napoli mi ha detto che lui voleva cinque milioni di ingaggio, per meno soldi avrei solo perso tempo. E cinque milioni la Fiorentina non li può dare al giocatore. Credo che abbia già un accordo con un’altra società”.