Matteo Politano: “Contro l’Az è mancata la cattiveria. Ora vinciamo contro la Real Sociedad”

E’ stato insieme a Di Lorenzo, tra i calciatori che non ha mai mollato, dove ha sfiorato per ben due volte il gol personale. Matteo Politano analizza la gara contro gli olandesi. “Cos’è mancato? Cattiveria, precisione e anche un pizzico di fortuna. Se non concretizzi le occasioni può succedere che perdi. Per fortuna è solo la prima partita, abbiamo una squadra che se la può giocare con tutti. Adesso sarà importante andare in Spagna e battere la Real Sociedad”.

Fonte: Corriere dello Sport