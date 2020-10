Maradona: “La cocaina mi ha quasi distrutto, a Napoli ho trascorso anni indimenticabili”

Diego Armando Maradona, con una lettera di oddio al Napoli e ai napoletani, ha voluto spiegare il motivo del suo addio: “La cocaina non mi è mai servita per migliorare le mie prestazioni sportive, la droga, anzi, mi ha danneggiato, quasi distrutto, mi ha fatto male. Io sono fortemente scosso dagli avvenimenti che in quest’ultimo periodo mi hanno spesso portato alla ribalta non nella luce dello sport che ho sempre amato e che continuerò ad amare per tutta la vita. Come sportivo voglio ribadire che mai e poi mai ho tradito i principi che ispirano una leale e corretta attività agonistica nella quale ho speso le mie energie e la mia passione. Saluto la maglia azzurra e lo scudetto. I compagni e i napoletani con i quali ho trascorso anni indimenticabili della mia vita”.